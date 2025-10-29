Силовые структуры
18:51, 29 октября 2025

Неизвестные решили поджечь ночной приют для 40 бездомных в российском городе

В Петербурге полиция начала расследовать поджог ночного приюта для 40 бездомных
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В городе Санкт-Петербурге трое неизвестных пытались поджечь ночной приют для 40 бездомных. Об этом сообщает Telegram-канал «78.ru»

По данным канала, инцидент произошел в ночь на 29 октября в приюте, расположенном на проспекте Девятого Января. Камеры видеонаблюдения сняли троих злоумышленников. Один из них поджег пакет с вещами, стоявший на пандусе для людей с инвалидностью, другой в это время смотрел на происходящее и курил, а третий — просто прогуливался по территории.

Пламя удалось потушить дежурному приюта. Он отреагировал на сигнализацию и дым, а затем оперативно разбудил и вывел 34 постояльцев. Полиция начала расследование.

