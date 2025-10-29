Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:52, 29 октября 2025Ценности

Памела Андерсон раскрыла неожиданные плюсы отказа от макияжа

Актриса Андерсон заявила, что у нее стало больше свободного времени без макияжа
Мария Винар

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон раскрыла неожиданные плюсы отказа от макияжа. Ее слова приводит издание People.

58-летняя звезда «Спасателей Малибу» заявила, что у нее стало больше свободного времени и уверенности в себе. При этом она отметила, что ей было нелегко сразу отказаться от использования декоративной косметики.

«Над этим нужно работать. Это навык, позволяющий уверенно выходить из дома с макияжем или без. Я просто подумала, что хочу спрыгнуть с этого безумного поезда. Хочу быть одной из первых, кто спрыгнет с этого безумного поезда и посмотрит, что на самом деле происходит», — объяснила знаменитость.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон кардинально сменила имидж и вызвала ажиотаж в сети.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рио-де-Жанейро в огне». Рейд полиции против могущественной банды в Бразилии закончился бойней с десятками жертв. Как это было?

    Литва решила закрыть границу с Белоруссией

    Путин заявил о готовности остановить боевые действия на двух участках в зоне СВО

    Российский проект по сжижению газа заморозили

    Названы роковые последствия жары

    Описано влияние ИИ на популярность стримингов

    Офис Тихановской выступил против закрытия границы Литвы с Белоруссией

    Цветной металл рекордно подорожал из-за перебоев с поставками

    Распутина пожаловалась на яростную ненависть со стороны детей своего мужа

    Вылов рыбы в России заметно просел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости