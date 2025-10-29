«Рио-де-Жанейро в огне». Рейд полиции против могущественной банды в Бразилии закончился бойней с десятками жертв. Как это было?

G1: В Рио-де-Жанейро прошла крупнейшая операция против банды наркоторговцев

В Рио-де-Жанейро полиция 28 октября провела «крупнейшую в истории города» операцию против бразильской банды «Красная команда» (Comando Vermelho). Об этом сообщил новостной портал G1.

В операции участвовали более 2,5 тысячи сотрудников гражданской и военной полиции, а также спецназа. Велась она на севере города, в фавелах Алемао и Пенья и их окрестностях, где проживают около 300 тысяч человек.

«Красная команда» — одна из старейших и жестоких банд в Бразилии, под контролем которой находятся несколько районов Рио-де-Жанейро.

Как началась операция?

Операция «Сдерживание» началась на рассвете около 4:00 по местному времени. Полицейские направились к ключевым позициям банды для выполнения почти 100 ордеров на арест.

Для штурма фавел использовались 32 бронемашины, два вертолета и несколько беспилотников.

Фото: Aline Massuca / Reuters

Как ответила «Красная команда»?

В ответ на действия полиции преступники заблокировали ключевые магистрали города, используя автомобили и автобусы, и перекрыли выезды из районов. При приближении сил правопорядка участники банды открыли огонь и подожгли выстроенные баррикады из автомобилей и мусора.

Это уже не обычное преступление, это наркотерроризм Клаудио Кастро губернатор штата Рио-де-Жанейро

По данным правоохранителей, наркоторговцы также применяли боевые беспилотники для сброса взрывчатки на сотрудников полиции.

Какие последствия для города и населения?

В результате столкновений погибли по меньшей мере 64 человека, среди которых четыре полицейских. Еще 15 сотрудников полиции получили ранения. Трое мирных жителей пострадали от случайных выстрелов, они были доставлены в больницу.

Это самая смертоносная операция в истории штата Федеральное управление по делам безопасности

При этом, по официальным данным, полиция изъяла 93 винтовки, два пистолета и девять мотоциклов. Также был задержан 81 человек.

Среди них — Тиагу ду Насименту Мендеш («Белан ду Китунгу»), которого власти называют одним из лидеров «Красной команды», и Николас Фернандеш Соареш, соратник Эдгара Алвеша де Андраде («Дока» или «Урсо»), также считающийся одним из лидеров банды.

Фото: Aline Massuca / Reuters

Реакция властей

Министр общественной безопасности Рио-де-Жанейро Виктор Сантус уточнил, что операция была спланирована заранее и полностью реализована силами штата. «Мы глубоко сожалеем о пострадавших, но это необходимая, разумно спланированная мера, которая будет продолжена», — подчеркнул он.

Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро также сообщил, что власти штата провели операцию самостоятельно, и пожаловался на отсутствие поддержки со стороны правительства президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Нам трижды отказали в просьбе получить бронетехнику. Каждый день находилась новая причина, чтобы не сотрудничать Клаудио Кастро губернатор штата Рио-де-Жанейро

В ответ федеральное правительство заявило, что оперативно реагировало на все запросы правительства штата об использовании Национальных сил.

При этом правозащитники и представители оппозиции, напротив, резко осудили действия властей города и штата, заявив, что они превратили операцию в показательную силовую акцию. «То, что происходит в Алемао и Пенья, — это не операция, а организованная государством резня», — написала Люсия Марина душ Сантуш, член конгресса штата от левой Партии трудящихся.