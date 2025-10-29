В Рио-де-Жанейро полиция 28 октября провела «крупнейшую в истории города» операцию против бразильской банды «Красная команда» (Comando Vermelho). Об этом сообщил новостной портал G1.
В операции участвовали более 2,5 тысячи сотрудников гражданской и военной полиции, а также спецназа. Велась она на севере города, в фавелах Алемао и Пенья и их окрестностях, где проживают около 300 тысяч человек.
«Красная команда» — одна из старейших и жестоких банд в Бразилии, под контролем которой находятся несколько районов Рио-де-Жанейро.
Как началась операция?
Операция «Сдерживание» началась на рассвете около 4:00 по местному времени. Полицейские направились к ключевым позициям банды для выполнения почти 100 ордеров на арест.
Для штурма фавел использовались 32 бронемашины, два вертолета и несколько беспилотников.
Как ответила «Красная команда»?
В ответ на действия полиции преступники заблокировали ключевые магистрали города, используя автомобили и автобусы, и перекрыли выезды из районов. При приближении сил правопорядка участники банды открыли огонь и подожгли выстроенные баррикады из автомобилей и мусора.
Это уже не обычное преступление, это наркотерроризм
По данным правоохранителей, наркоторговцы также применяли боевые беспилотники для сброса взрывчатки на сотрудников полиции.
Какие последствия для города и населения?
В результате столкновений погибли по меньшей мере 64 человека, среди которых четыре полицейских. Еще 15 сотрудников полиции получили ранения. Трое мирных жителей пострадали от случайных выстрелов, они были доставлены в больницу.
Это самая смертоносная операция в истории штата
При этом, по официальным данным, полиция изъяла 93 винтовки, два пистолета и девять мотоциклов. Также был задержан 81 человек.
Среди них — Тиагу ду Насименту Мендеш («Белан ду Китунгу»), которого власти называют одним из лидеров «Красной команды», и Николас Фернандеш Соареш, соратник Эдгара Алвеша де Андраде («Дока» или «Урсо»), также считающийся одним из лидеров банды.
Реакция властей
Министр общественной безопасности Рио-де-Жанейро Виктор Сантус уточнил, что операция была спланирована заранее и полностью реализована силами штата. «Мы глубоко сожалеем о пострадавших, но это необходимая, разумно спланированная мера, которая будет продолжена», — подчеркнул он.
Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро также сообщил, что власти штата провели операцию самостоятельно, и пожаловался на отсутствие поддержки со стороны правительства президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
Нам трижды отказали в просьбе получить бронетехнику. Каждый день находилась новая причина, чтобы не сотрудничать
В ответ федеральное правительство заявило, что оперативно реагировало на все запросы правительства штата об использовании Национальных сил.
При этом правозащитники и представители оппозиции, напротив, резко осудили действия властей города и штата, заявив, что они превратили операцию в показательную силовую акцию. «То, что происходит в Алемао и Пенья, — это не операция, а организованная государством резня», — написала Люсия Марина душ Сантуш, член конгресса штата от левой Партии трудящихся.