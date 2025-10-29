Россия
Российские штурмовики начали зачистку на шахте в ДНР

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Штурмовики Вооруженных сил (ВС) России начали зачистку на угольной шахте в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о территории шахты «5/6» в Димитрове. Там боевые действия ведут штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии.

В районе шахты, по данным оборонного ведомства, остались разрозненные группы противника.

В ночь на среду, 29 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России сотню беспилотников. За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили БПЛА самолетного типа над 13 регионами. Больше всего из них — 46 — уничтожили над Брянской областью.

