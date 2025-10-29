Россия
07:49, 29 октября 2025

Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 100 беспилотников ВСУ над 13 регионами России
Анастасия Шейкина
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 29 октября, выпустили по России сотню беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, за ночь силы противоводушной обороны (ПВО) сбили 100 беспилотников самолетного типа над 13 регионами. Больше всего из них — 46 — сбили над Брянской областью.

Еще 12 дронов перехватили над Калужской областью, 8 — над Белгородской, 7 — над Краснодарским краем, по 6 — над Московским регионом и Орловской областью. Помимо этого, еще 4 дрона удалось перехватить над Ульяновской областью, по 3 — над Марий Эл и Крымом, 2 — над Ставропольским крем, по 1 — над Смоленской и Тульской областями.

Вечером 28 октября силы ПВО сбили 57 дронов над российскими регионами за три часа. Под удар попали Брянская, Ростовская, Калужская, Тульская области, а также Московский регион и Курская область.

