Минобороны сообщило о сбитых за три часа беспилотниках

Минобороны России: Система ПВО за 3 часа сбила 57 беспилотников

Система противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбила 57 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Уточняется, что 35 дронов было уничтожено над территорией Брянской области, девять — над Ростовской областью, по четыре БПЛА — над Калужской и Тульской областями. Кроме того, четыре беспилотника силы ПВО сбили над Московским регионом и еще один — над территорией Курской области.

Ранее стало известно, что в Белгородской области ударный беспилотник атаковал школу, пострадало здание. Кроме того, в результате атаки ВСУ на российский регион повреждения получил торговый объект.