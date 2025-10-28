Россия
11:39, 28 октября 2025Россия

В регионе России ударный беспилотник атаковал школу

РИА Новости: В Белгородской области при атаке беспилотника пострадала школа
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В Белгородской области ударный беспилотник атаковал школу, пострадало здание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Предварительно, никто не пострадал. «В результате инцидента с беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области повреждено здание школы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки ВСУ на регион России повреждения получил торговый объект.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с начала октября в регионе 150 человек получили ранения из-за атак ВСУ. По его словам, обстановка продолжает оставаться сложной.

