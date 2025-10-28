В регионе России ударный беспилотник атаковал школу

В Белгородской области ударный беспилотник атаковал школу, пострадало здание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Предварительно, никто не пострадал. «В результате инцидента с беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области повреждено здание школы», — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате атаки ВСУ на регион России повреждения получил торговый объект.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с начала октября в регионе 150 человек получили ранения из-за атак ВСУ. По его словам, обстановка продолжает оставаться сложной.