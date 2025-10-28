Россия
Губернатор предупредил о тяжелой обстановке и заявил о 150 раненых от ударов ВСУ

С началя октября в Белгородской области 150 человек получили ранения из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстановка в регионе продолжает оставаться сложной. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Только за октябрь 150 мирных жителей получили ранения, 14 из них совсем тяжелые цифры, — это дети. С одной стороны, всем им оказывается необходимая помощь, с другой стороны, это, конечно, страшно, когда ребенок совсем маленького возраста получает страшные ранения», — написал Гладков.

Он добавил, что для пострадавших важно получение государственной поддержки в рамках медицинской помощи и дополнительных выплат. Денежные компенсации на сумму почти 600 миллионов рублей уже получили более 1200 жителей.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что целью усилившихся атак ВСУ на Белгородскую область являются удары по гражданской инфраструктуре. Такая ситуация, по его словам, подтверждает необходимость расширения буферной зоны.

