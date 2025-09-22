Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:07, 22 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России раскрыли цель атак ВСУ на Белгородскую область

Депутат Швыткин: Удары ВСУ под Белгородом говорят о неготовности Киева к миру
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Целью усилившихся атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область являются удары по гражданской инфраструктуре, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Это, по его мнению, указывает на неготовность Украины к мирному урегулированию.

«Цель — нанести удар по мирным жителям, по гражданской инфраструктуре, чтобы посеять панические настроения среди населения, — считает Швыткин. — Я преклоняюсь перед мужеством белгородцев, которые проявляют свою гражданскую позицию. Иначе как мужеством и героизмом это не назовешь».

Политик подчеркнул, что российские военные делают все возможное для предотвращения атак на регион: уничтожают дроны, работают над расширением буферной зоны.

«Происходящее еще раз подтверждает необходимость расширения буферной зоны. А еще — что Украина не настроена на проведение переговоров по мирному урегулированию», — сказал депутат.

Ранее губернатор Белгородской области заявил о крайне сложной обстановке в регионе. Особенно тяжелая ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль анонсировал важное заявление Путина

    В Москве хоккеист умер во время матча

    Россия предложила Индии производить Су-57

    Названа связанная с Палестиной просьба Рубио к американским дипломатам

    В российском регионе снова заметили «зомби-косуль»

    Стоимость акций «М.Видео» обрушилась

    Прогремел взрыв при расследовании дела в российском регионе

    В сети появилось фото отметившей 91-летие Софи Лорен

    В прокуратуре высказались об адвокатах Навального

    Одна страна БРИКС резко нарастила поставки мяса в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости