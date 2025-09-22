«Цена будет велика». Власти заявили о тяжелой ситуации в Белгородской области и пообещали ответить на атаки ВСУ

Гладков заявил о крайне сложной обстановке в Белгородской области из-за атак ВСУ

Губернатор Белгородской области заявил о крайне сложной обстановке в регионе. В своем Telegram-канале он сообщил, что в последние дни очень тяжелая ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах.

«Только за вчерашний день у нас 10 человек получили ранения. Три человека погибли: один в Шебекинском округе, два — в Ракитянском», — написал он.

Гладков выразил соболезнования родственникам жертв атак ВСУ. Он добавил, что «цена, которую заплатит враг, будет велика», и бойцы территориальной обороны и Минобороны делают все, чтобы улучшить ситуацию и стабилизировать обстановку.

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

19 БПЛА ВСУ сбили над Белгородской областью за ночь

В ночь на понедельник, 22 сентября, ВСУ выпустили по России 114 беспилотников, отмечает Минобороны России. В частности, над Белгородской областью сбили 19 дронов.

Один из украинских беспилотников сдетонировал возле здания администрации Белгорода, сообщил Гладков. В результате двое человек получили ранения: у женщины диагностировали осколочное ранение голени, у мужчины — поверхностную рану лица.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Ранее Гладков сообщил о пяти пострадавших и одной жертве после атак ВСУ

В воскресенье, 21 сентября, Гладков сообщил, что украинские дроны атаковали коммерческий объект в поселке Пролетарский. Двоих мужчин с осколочными ранениями и женщину с предварительным диагнозом «баротравма» госпитализировали в белгородскую больницу. Еще одна россиянка получила осколочные ранения, а пятый пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног в результате атаки дрона на машину в селе Новоленинское.

Кроме того, еще один дрон попал в автомобиль в поселке Пролетарский. Как добавил губернатор Белгородской области, водителя спасти не удалось.