Стало известно о пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область

Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ракитянский район Белгородской области пять человек получили ранения, и один не выжил. О пострадавших стало известно губернатору российского региона Вячеславу Гладкову, об этом он написал в своем Telegram-канале.

В поселке Пролетарский дрон попал в автомобиль — водителя не удалось спасти. Глава региона выразил искренние соболезнования родственникам россиянина.

«Еще один беспилотник атаковал коммерческий объект в поснлке Пролетарский. Двоих мужчин с осколочными ранениями и женщину с предварительным диагнозом «баротравма» бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», — рассказал Гладков.

Еще одна россиянка получила осколочные ранения — ей оказывают помощь в Ракитянской ЦРБ. Также есть один пострадавший в селе Новоленинское — мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног в результате атаки дрона на машину. Его также госпитализируют в белгородскую больницу.

Ранее Гладков сообщил, что результате очередного обстрела Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) не стало мирной жительницы города Шебекино.

