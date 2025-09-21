Стало известно о пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область

Губернатор Гладков: Пять россиян ранены, один человек не выжил после атаки ВСУ

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ракитянский район Белгородской области пять человек получили ранения, и один не выжил. О пострадавших стало известно губернатору российского региона Вячеславу Гладкову, об этом он написал в своем Telegram-канале.

В поселке Пролетарский дрон попал в автомобиль — водителя не удалось спасти. Глава региона выразил искренние соболезнования родственникам россиянина.

«Еще один беспилотник атаковал коммерческий объект в поснлке Пролетарский. Двоих мужчин с осколочными ранениями и женщину с предварительным диагнозом «баротравма» бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», — рассказал Гладков.

Еще одна россиянка получила осколочные ранения — ей оказывают помощь в Ракитянской ЦРБ. Также есть один пострадавший в селе Новоленинское — мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног в результате атаки дрона на машину. Его также госпитализируют в белгородскую больницу.

Ранее Гладков сообщил, что результате очередного обстрела Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) не стало мирной жительницы города Шебекино.