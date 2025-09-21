Россия
Мирной жительницы не стало в результате удара ВСУ по Белгородской области

В результате обстрела Шебекино погибла женщина
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

В результате очередного обстрела Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) не стало мирной жительницы города Шебекино. Об этом в воскресенье, 21 сентября, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате прилета боеприпаса по территории домовладения женщина погибла на месте. Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных… Выражаю искренние соболезнования семье погибшей», — написал глава области.

Он добавил, что в ходе атаки ВСУ пострадали три дома — в них выбиты окна, повреждены крыши и фасады. Также был поврежден находящийся неподалеку автомобиль. Губернатор почеркнул, что на место уже выехали экстренные службы.

Ранее , 18 сентября, еще одного жителя Шебекино не стало из-за удара украинского беспилотника. Снаряд попал в автомобиль жертвы.

