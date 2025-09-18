Дрон ВСУ атаковал мирного жителя

Гладков: При ударе дрона ВСУ по автомобилю в Шебекино погиб мирный житель

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в Шебекино, в результате чего погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, мужчина скончался на месте от полученных ранений. Также пострадал его брат, находившийся рядом с ним. Он был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и слепым осколочном ранением грудной клетки.

Автомобиль полностью сгорел.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал об атаке украинских беспилотников на Волгоград. По словам местных жителей, в городе прогремело от пяти до восьми взрывов. Сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют.