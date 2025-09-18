Над российским городом прогремели взрывы

Shot: Над Волгоградом прогремело не менее пяти взрывов

Над Волгоградом прогремели взрывы, предварительно, в городе отражают атаку украинских беспилотников. Об этом информирует Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, громкие звуки раздались в южной части Волгограда, всего прозвучало от пяти до восьми взрывов. Кроме того, в небе были видны яркие вспышки.

По предварительной информации, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают дроны. Официальная информация пока не поступала, сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют.

Также, как сообщает Shot, громкие звуки были слышны в соседних населенных пунктах.

Ранее в аэропорту Волгограда временно ограничили прием и выпуск самолетов. Как уточнял официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, соответствующие меры были приняты в целях безопасности полетов.