Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:18, 22 сентября 2025Россия

Беспилотник ВСУ взорвался у здания администрации российского города

Губернатор Гладков: Беспилотник ВСУ сдетонировал у администрации Белгорода
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвался возле здания администрации Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания городской администрации. Ранены два человека», — сообщил Гладков.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

По его словам, у пострадавшей женщины диагностировали осколочное ранение голени, у мужчины — поверхностную рану лица. Получивших ранения доставляют в городскую больницу Белгорода, всю необходимую помощь им оказывают, заверил губернатор. Согласно его информации, данные о последствиях атаки пока уточняются, все оперативные службы работают на месте происшествия.

Губернатор Гладков ранее заявлял, что в двух районах Белгородской области — в Ркаинятском и Краснояружском — из-за атак со стороны ВСУ складывается очень тяжелая обстановка. 21 сентября в результате ударов Украины пострадали 10 человек, еще трое получили несовместимые с жизнью травмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты последствия удара ВСУ по Крыму дронами с фугасными боезарядами

    Военный раскрыл одну хитрость при взятии Ольговского

    ВСУ не смогли прорвать окружение двух бригад под Харьковом

    Нетаньяху пообещал официальный ответ всем признавшим Палестину

    Жена бывшего российского губернатора понесла ответственность за его преступления

    Беспилотник ВСУ взорвался у здания администрации российского города

    Ким Чен Ын начал ностальгировать по встрече с Трампом

    Морские пляжи перестанут быть безопасными для людей

    Потребление молока в России упало

    Женщина родила от донора спермы из интернета и рассказала о жутких последствиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости