07:16, 22 сентября 2025Россия

Россйиский губернатор сообщил об очень тяжелой ситуации из-за атак ВСУ

Губернатор Гладков: Очень тяжелая ситуация из-за ВСУ складывается в двух районах
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

В двух районах Белгородской области — в Ркаинятском и Краснояружском — из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается очень тяжелая обстановка. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

К сожалению, оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной. В последние дни очень тяжелая ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах. Только за вчерашний день у нас 10 человек получили ранения. Три человека погибли: один в Шебекинском округе, два – в Ракитянском

Вячеслав Гладковгубернатор Белгородской области

Глава региона выразил соболезнования родственникам жертв атак ВСУ. Он подчеркнул, что бойцы территориальной обороны и Минобороны делают все, чтобы улучшить ситуацию и стабилизировать оперативную обстановку.

По данным Минобороны, в ночь на 22 сентября над Белгородской областью перехватили 19 летательных аппаратов. Всего над десятью регионами России и двумя морями за ночь сбили 114 дронов.

