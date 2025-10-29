Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:10, 29 октября 2025Культура

Сообщения о притеснении в армии звезды «Вампиров средней полосы» прокомментировали

Менеджер Калюжного Сухов заявил, что актера никто не обижает в армии
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Сообщения о том, что актер Глеб Калюжный, известный по роли в сериале «Вампиры средней полосы», столкнулся с дедовщиной во время службы в армии, не соответствуют действительности. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил директор артиста Григорий Сухов.

«Глеб достойно служит в рядах вооруженных сил, у него все хорошо, он ладит с сослуживцами, выполняет поставленные ему задачи. Я нахожусь постоянно на связи с руководством воинской части, там без происшествий», — заявил менеджер актера.

Сухов добавил, что Калюжный — очень добрый и коммуникабельный человек, благодаря чему у него не может быть проблем в общении с другими военнослужащими.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Глеба Калюжного притесняют в армии из-за привилегий, связанных с его звездным статусом. Отмечалось, что сослуживцы якобы пригрозили актеру избиением за несоблюдение иерархии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Варшава сообщила о перехвате российского самолета-разведчика. Он летел над Балтикой и не нарушал воздушное пространство Польши

    В ВСУ заявили о прорыве российских войск в Димитров и передумали

    В НАТО прокомментировали сокращение военного присутствия США в Румынии

    Страна НАТО заявила о военной лихорадке в Европе

    Россиянам дали совет по подготовке квартиры к суточной аренде

    На стеле Красноармейска заметили российский флаг

    Матвиенко поздравила с днем рождения «работающую с утра до ночи» Набиуллину

    Набиуллина подсчитала россиян с самозапретом на кредиты

    План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом

    Лукашенко созвонился с главой Казахстана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости