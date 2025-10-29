Сообщения о притеснении в армии звезды «Вампиров средней полосы» прокомментировали

Менеджер Калюжного Сухов заявил, что актера никто не обижает в армии

Сообщения о том, что актер Глеб Калюжный, известный по роли в сериале «Вампиры средней полосы», столкнулся с дедовщиной во время службы в армии, не соответствуют действительности. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил директор артиста Григорий Сухов.

«Глеб достойно служит в рядах вооруженных сил, у него все хорошо, он ладит с сослуживцами, выполняет поставленные ему задачи. Я нахожусь постоянно на связи с руководством воинской части, там без происшествий», — заявил менеджер актера.

Сухов добавил, что Калюжный — очень добрый и коммуникабельный человек, благодаря чему у него не может быть проблем в общении с другими военнослужащими.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Глеба Калюжного притесняют в армии из-за привилегий, связанных с его звездным статусом. Отмечалось, что сослуживцы якобы пригрозили актеру избиением за несоблюдение иерархии.