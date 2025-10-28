Культура
13:09, 28 октября 2025Культура

Стало известно о притеснении в армии звезды «Вампиров средней полосы»

Mash: Ушедший в армию актер Глеб Калюжный столкнулся с дедовщиной
Ольга Коровина

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Актер Глеб Калюжный, известный по роли в сериале «Вампиры средней полосы», столкнулся с дедовщиной во время службы в армии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Калюжного притесняют из-за привилегий, связанных с его звездным статусом. Отмечается, что сослуживцы якобы пригрозили актеру избиением за несоблюдение иерархии. Собеседники канала утверждают, что артист до сих пор не обзавелся друзьями в Семеновском полку. Калюжного также заподозрили в попытке пиара на срочной службе из-за появления в военной форме на премьере фильма, в котором он исполнил главную роль.

В то же время мать актера в разговоре с Mash заявила, что не знает о проблемах сына. По ее словам, во время телефонных разговоров Калюжный всегда находится в приподнятом настроении и ни на что не жалуется.

В июле Калюжный принял присягу в Вооруженных силах России. Актер рассказал, что служит в Семеновском полку, и добавил, что все условия службы его устраивают. Позже он назвал службу в армии вдохновляющим опытом и долгом любого гражданина РФ.

