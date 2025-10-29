Бывший СССР
В Британии раскрыли замысел Зеленского

Дипломат Прауд: Зеленский намерен продолжать конфликт ради личного обогащения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: PsnewZ / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжать вооруженный конфликт с целью личного обогащения. Такое мнение высказал британский дипломат Иан Прауд на своей странице в соцсети Х.

По его словам, благодаря финансовой помощи со стороны западных стран у Зеленского появился «огромный денежный резерв», к которому также имеют доступ его «коррумпированные дружки».

«Война — это крупный бизнес на Украине. Зачем его прекращать?» — отметил Прауд.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис указал на отсутствие у Украины возможности продолжать конфликт. Он подчеркнул, что Киев не сможет одержать победу, поскольку у него нет пехоты и резервов.

