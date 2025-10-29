Силовые структуры
Юные россияне проведут молодость за решеткой из-за теракта

В Петербурге задержаны молодые люди, поджегшие ЖД оборудование за $400
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержана пара молодых людей, поджегшая железнодорожное (ЖД) оборудование за вознаграждение в 400 долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Фигуранты — девушка и молодой человек в возрасте 17 лет и 21 года. Они совершили поджог по заданию куратора.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По данным канала, молодые люди совершили поджог на перегоне Среднерогатская — Купчинская. Прибывшие на место оперативники нашли маску художника Сальвадора Дали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину за поджог кабины тепловоза. Злоумышленником оказался 22-летний молодой человек.

