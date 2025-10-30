Мир
Китай отреагировал на решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний

МИД КНР призвал США соблюдать обязательства по мораторию на ядерные испытания
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Florence Lo / Reuters

Китай надеется, что Соединенные Штаты будут добросовестно соблюдать свои обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а также продолжат поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность. Так в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь отреагировал на решение президента США Дональда Трампа возобновить испытания ядерного оружия, передает РИА Новости.

«(Китай надеется — прим. «Ленты.ру»), что США предпримут конкретные действия для защиты международной системы ядерного разоружения и нераспространения», — подчеркнул дипломат.

Ранее Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер отметил, что они будут проводиться на равных с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

