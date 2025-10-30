Из жизни
13:01, 30 октября 2025Из жизни

Мужчина пошел постричься и неожиданно разбогател на восемь миллионов рублей

UPI: В США мужчина непреднамеренно купил лотерейный билет и выиграл $100 тысяч
Никита Савин
Никита Савин

Фото: HappyAngel 888 / Shutterstock / Fotodom

Житель американского штата Северная Каролина пошел в парикмахерскую, непреднамеренно купил лотерейный билет в соседнем магазине и выиграл 100 тысяч долларов (8 миллионов рублей). Об этом сообщает UPI.

Оскар Галдамес Росалес из города Дарем пошел постричься. После того как парикмахер закончил работу, американец понял, что у него нет наличных, чтобы расплатиться. Он заскочил в ближайший продуктовый магазин, чтобы снять деньги, и заодно купил лотерейный билет розыгрыша Ruby Red 7 за 20 долларов (1,6 тысячи рублей). «Что-то подсказывало мне, что нужно купить этот билет, и я решился», — объяснил Росалес.

Мужчина заплатил мастеру, вернулся в машину, стер защитный слой на билете и обнаружил, что неожиданно разбогател на 100 тысяч долларов. «Я конечно же испытал массу эмоций. Это поможет мне достичь некоторых целей. Очень поможет», — сказал счастливчик.

Ранее сообщалось, что в Москве прораб Ровшан Мусаев вписал в лотерейные билеты свою дату рождения, дни рождения близких и выиграл. Ему достались 36 миллионов рублей.

.
