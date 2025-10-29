Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:33, 29 октября 2025Из жизни

Прораб отметил в лотерейных билетах дату рождения и выиграл 36 миллионов рублей

В Москве прораб отметил в лотерейных билетах дату рождения и выиграл 36 млн руб
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

В Москве прораб Ровшан Мусаев вписал в лотерейные билеты свою дату рождения и дни рождения близких и выиграл 36 миллионов рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лотереи.

Победитель купил сразу три билета, и каждый из них принес ему выигрыш. Один позволил ему заработать 17 тысяч, второй — 100 тысяч, а третий — суперприз 36,5 миллиона рублей.

Мусаев признался, что решил поиграть в лотерею, чтобы немного развеяться. «Я был совсем без настроения в тот день, вышел на улицу и купил три билета в мобильном приложении», — рассказал он.

Прораб играл в лотерею несколько лет, каждый раз использовал одни и те же числа и верил, что однажды они помогут ему сорвать куш. Куда его потратить, мужчина пока не решил, однако отметил, что «деньги сразу найдут нужный путь».

Материалы по теме:
Таинственный игрок по кличке Джокер нашел легальный способ обмануть лотерею и получил 60 миллионов долларов. Как ему это удалось?
Таинственный игрок по кличке Джокер нашел легальный способ обмануть лотерею и получил 60 миллионов долларов. Как ему это удалось?
21 мая 2025
«Поймал птицу удачи». Житель Дальнего Востока выиграл миллиард рублей в лотерею. Как ему это удалось?
«Поймал птицу удачи». Житель Дальнего Востока выиграл миллиард рублей в лотерею. Как ему это удалось?
31 января 2025
Найден россиянин, выигравший миллиард рублей. Что о нем известно и почему он две недели не приходил за своим призом?
Найден россиянин, выигравший миллиард рублей. Что о нем известно и почему он две недели не приходил за своим призом?
15 января 2024

Ранее сообщалось, что домохозяйка по имени Екатерина, живущая в Подмосковье, выиграла в лотерею 56 077 634 рубля, при этом не угадав ни одного числа из победной комбинации. Она не сразу поняла, что ей крупно повезло, и сначала подумала, что сайт завис.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали в расследовании пропавшей месяц назад в тайге российской семьи

    Монсон призвал отказаться от трансляции ОИ-2026 в России в случае недопуска ее спортсменов

    Кредитный рейтинг российской молодежи резко снизился

    Лукашенко поздравил президента страны НАТО с одним праздником

    Найден эффективный способ победить хроническую боль в коленях без лекарств

    Стало известно место похорон Романа Попова

    Поклонская заявила об угрозе из-за раскрытия ее нового имени

    Выносившая в белье алмазы экс-сотрудница «Алросы» сделала крупные приобретения

    Скабеева описала одно утверждение Трампа словами «это уже полный кринж»

    «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» показала фигуру в красном бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости