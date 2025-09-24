Из жизни
10:24, 24 сентября 2025Из жизни

Домохозяйка не угадала ни одного числа и выиграла в лотерею 56 миллионов рублей

Екатерина Лобанова
Фото: M. Schuppich / Shutterstock / Fotodom

Домохозяйка Екатерина, живущая в Подмосковье, выиграла в лотерею 56 077 634 рубля, при этом не угадав ни одного числа из победной комбинации. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба «Столото».

Жительница Московской области регулярно участвует в лотереях и летом 2024 года уже выигрывала 662 538 рублей. Обычно она играет в другую лотерею, однако за три дня до победы у нее появилось предчувствие, и она купила несколько билетов «Все или ничего». Согласно правилам этой лотереи, суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного.

Екатерина сыграла в лотерею в мобильном приложении несколько раз, выиграла небольшие суммы и купила на них новые билеты. На третий день она решила поучаствовать в игре в последний раз, не стала сама придумывать выигрышную комбинацию и автоматически заполнила билет. Она получила оповещение о победе и не смогла поверить глазам.

Когда после розыгрыша смотрела результаты в личном кабинете, то увидела зеленую рамку. Я не сразу поняла, что одержала победу, сначала подумала, что сайт завис. Позже я вновь зашла и только тогда осознала, что выиграла 56 миллионов! Я по сей день захожу и смотрю на сумму, не сон ли это?!

Екатерина А.победительница лотереи

На выигранные деньги домохозяйка хочет в первую очередь погасить ипотечный кредит, взятый на строительство частного дома. На оставшиеся средства они с мужем решили построить баню, а также отложить часть денег на будущее детям. Также, возможно, пара съездит в Таиланд.

Екатерина считает выигрыш подарком судьбы на 12-ю годовщину свадьбы. Она призналась, что относится к лотереям, как к развлечению, а всех игроков призвала верить в удачу.

Ранее сообщалось, что победителем новогоднего розыгрыша «Русского лото» стал фельдшер городской больницы на Сахалине Александр Куряев. Счастливчик выиграл 1,2 миллиарда рублей. После вычета налога ему достанется около 781 миллиона рублей.

.
    Все новости