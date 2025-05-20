Фельдшер с Сахалина по традиции купил лотерейный билет и выиграл миллиард рублей

Фельдшер с Сахалина выиграл миллиард рублей в лотерее «Русское лото»

Победителем новогоднего розыгрыша «Русского лото» стал фельдшер городской больницы на Сахалине Александр Куряев. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба «Столото».

Куряев купил счастливый билет в конце ноября 2024 года, увидев по телевизору рекламу лотереи «Новогодний миллиард — 2025». По словам мужчины, он и не представлял, что сможет выиграть. Он решил проверить личный кабинет, только после того как ему напомнил об этом коллега. Куряев признался, что сначала посчитал, что выиграл один миллион. «Закрыл телефон, а в подсознание то крутится, что нулей многовато для миллиона. Открыл снова страницу личного кабинета, загуглил высветившиеся цифры и понял, что выиграл один миллиард рублей. Конечно, волосы встали дыбом!», — рассказал он.

Счастливчик выиграл 1,2 миллиарда рублей. После вычета налога ему достанется около 781 миллионов рублей. Куряев рассказал, что участвовать в лотереях — традиция его семьи. В прошлом его мать выиграла в розыгрыше стиральную машину, невестка — машину, а он — телевизор.