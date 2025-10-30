На Украине подтвердили цели ночных ударов ВС России

ВС России нанесли удары по четырем теплоэлектростанциям Украины

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли массированные удары по четырем украинским теплоэлектростанциям. Об этом, ссылаясь на украинские ресурсы, пишет издание «Страна.ua».

«Россия сегодня атаковала четыре украинские теплоэлектростанции — Добротворскую ТЭС во Львовской области, Бурштынскую и Калушскую ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области», — указано в сообщении.

Отмечается, что в самом Бурштыне взрывы слышны уже на протяжении сорока минут.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в ночь на 30 октября ВС России нанесли массированный удар по Украине. Целями стали энергетические и военные объекты на территории страны.