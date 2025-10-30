Бывший СССР
08:56, 30 октября 2025

На Украине подтвердили цели ночных ударов ВС России

ВС России нанесли удары по четырем теплоэлектростанциям Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли массированные удары по четырем украинским теплоэлектростанциям. Об этом, ссылаясь на украинские ресурсы, пишет издание «Страна.ua».

«Россия сегодня атаковала четыре украинские теплоэлектростанции — Добротворскую ТЭС во Львовской области, Бурштынскую и Калушскую ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области», — указано в сообщении.

Отмечается, что в самом Бурштыне взрывы слышны уже на протяжении сорока минут.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в ночь на 30 октября ВС России нанесли массированный удар по Украине. Целями стали энергетические и военные объекты на территории страны.

