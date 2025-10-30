Мир
Раскрыто важное последствие испытания «Посейдона» для США

Коротченко: Испытание российского «Посейдона» подтолкнут США к продлению ДСНВ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Испытания «Посейдона» подтолкнут Вашингтон к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) с Россией. Такое мнение высказал военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с журналистами ТАСС.

По его словам, важная особенность «Посейдона» состоит в том, что такой вид оружия не указан в текущих договорах об ограничении стратегических наступательных вооружений. «В СНВ-3 нет такой классификации. Следовательно, он не подпадает ни под какие ограничения», — добавил Коротченко.

Как отметил он, такой шаг является дополнительным стимулом для Соединенных штатов поддержать предложение российской стороны о том, чтобы договор СНВ-3 действовал еще как минимум год. После продления договора США и Россия могут провести переговоры, в ходе которых будет принято решение о том, какие меры предпринимать в этом вопросе далее.

Испытания могут стимулировать Вашингтон на практические контакты и нормализацию отношений с Россией в военно-стратегической и политических сферах. Коротченко пояснил, что «Посейдон» — автономный подводный аппарат, который доставляет объекты на побережье противника ядерный заряд большой мощности. Он обладает межконтинентальной дальностью подводного хода и способен двигаться на большой глубине. При этом он может развивать скорость, которая не позволяет датчикам его обнаружить и перехватить.

Ранее экс-командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов заявил, что для противника последствия применения «Посейдона» будут ужасающими. Аппарат не имеет аналогов в мире и по степени своего воздействия превышает все существующие в мире стратегические баллистические ракеты наземного и морского базирования.

