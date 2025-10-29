Адмирал оценил возможные последствия применения «Посейдона»

Адмирал Попов: Возможные последствия применения «Посейдона» будут ужасающими

Последствия применения подводного аппарата «Посейдон» для противника будут ужасающими. Об этом сообщил РИА Новости выразил экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

Он подчеркнул, что аппарат по своему воздействию на противника превышает все существующие в мире стратегические баллистические ракеты наземного и морского базирования. Кроме того, «Посейдон» не имеет аналогов в мире, добавил собеседник агентства.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» можно с полной уверенностью считать оружием Судного дня. Он также поздравил «всех друзей России» с успешным испытанием этого оружия.

В августе военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что удар «Посейдона» может вызвать цунами, способное смыть прибрежную инфраструктуру неприятеля.