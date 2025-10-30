Раскрыты создавшие вирус «Медуза» для кражи данных россиян хакеры

В Москве задержаны хакеры, создавшие вирус «Медуза»

В Москве задержаны хакеры, создавшие вирус «Медуза» для кражи данных россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранты — трое молодых IT-специалистов. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 273 УК РФ («Использование вредоносных компьютерных программ»). Им избраны различные меры пресечения.

По предварительным данным, около двух лет назад они разработали и распространили программное обеспечение «Медуза», с помощью которого похищали учетные данные, сведения о криптокошельках и другую информацию.

По словам официального представителя МВД России, в мае этого года злоумышленникам удалось получить неправомерный доступ к охраняемой законом служебной информации одного из учреждений Астраханской области. Кроме того, установлено, что задержанные разработали и распространяли еще один тип вредоносного программного обеспечения для нейтрализации средств защиты компьютерной информации и создания сетей зараженных компьютеров, используемых для масштабных кибератак, — ботнеты.

Ранее сообщалось, что хакеры из группировки KillNet получили доступ к данным признанной в России нежелательной организации «Крымско-татарский ресурсный центр».