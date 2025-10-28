Интернет и СМИ
Российские хакеры получили доступ к данным «Крымско-татарского ресурсного центра»

Хакеры из KillNet получили доступ к «Крымско-татарскому ресурсному центру»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Российские хакеры из группировки KillNet получили доступ к данным признанной в России нежелательной организации «Крымско-татарский ресурсный центр». Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что хакеры также получили доступ к личной странице жены главы управления «Крымско-татарского ресурсного центра», члена запрещенного «меджлиса крымско-татарского народа» (запрещенная в России экстремистская организация) Эскендера Бариева.

Ранее сообщалось, что хакеры из KillNet взломали базу данных о продавцах беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Доступ к ней участники группировки получили, взломав одно из первых лиц Министерства цифровой трансформации Украины.

