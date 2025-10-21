Российские хакеры взломали базу данных о продавцах дронов для ВСУ

Хакеры KillNet взломали украинскую базу данных о продавцах беспилотников для ВСУ

Российские хакеры из группировки KillNet взломали базу данных о продавцах беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram пишет РИА Новости.

«Нам удалось получить доступ к базе продавцов БПЛА, где нами была получена электронная почта, адреса лабораторий, номера телефонов и ФИО продавцов», — сообщил журналистам представитель группировки.

Уточняется, что хакеры получили в распоряжение информацию о продавцах дронов благодаря взлому одного из первых лиц Министерства цифровой трансформации Украины.

В сентябре хакеры из KillNet узнали о планах стран Европы по оккупации территории Украины ради ресурсов, логистики и выхода к морю. Утверждалось, что в операции намерены участвовать как минимум четыре страны — Франция, Великобритания, Польша и Румыния.