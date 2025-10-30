Забота о себе
11:31, 30 октября 2025Забота о себе

Смертельную болезнь у мальчика приняли за тонзиллит

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vitapix / Getty Images

В Британии смертельную болезнь у 13-летнего мальчика Тайлера Хемминга врачи поначалу приняли за тонзиллит. Его историю опубликовало издание Metro.

В феврале мать привела мальчика к врачам, ребенок жаловался на плохое самочувствие и заметные опухоли на шее. У него диагностировали тонзиллит. Однако мать подозревала, что у ее сына может быть рак крови. В течение трех месяцев она добивалась новых исследований.

В мае состояние подростка ухудшилось, и компьютерная томография, УЗИ и рентген показали наличие в его теле злокачественных раковых опухолей и лимфому четвертой стадии. Сейчас опухоли у ребенка распространились на лицо, нос, горло, ключицы, подмышечные впадины, селезенку, левую лопатку и даже обнаружены рядом с сердцем.

Хемминг прошел шесть курсов химиотерапии, два из них оказались успешны. «Врачи говорят, что его рак излечим, но существует множество рисков. У моего сына может развиться рак в другом месте, или он может вернуться, или ему может потребоваться новая химиотерапия», — отметила его мать.

Ранее студентке Кетии Мопонде пришлось ампутировать ноги и пальцы рук, чтобы спасти ее жизнь после того, как она приняла опасную болезнь за обычную простуду. Симптомы менингококковой инфекции 19-летняя девушка списала на «грипп первокурсников», которым часто болеют в начале учебного года, попадая в новую обстановку.

