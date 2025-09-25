Забота о себе
14:41, 25 сентября 2025Забота о себе

Девушка приняла опасную болезнь за простуду и лишилась ног и пальцев рук

Британке ампутировали ноги и пальцы рук из-за бактериальной инфекции
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Студентке Кетии Мопонде пришлось ампутировать ноги и пальцы рук, чтобы спасти ее жизнь после того, как она приняла опасную болезнь за обычную простуду. Ее историю опубликовало издание People.

В сентябре 2024 года Мопонде приехала учиться в университет в английском Лестере, но через неделю ей стало плохо. Симптомы заболевания 19-летняя девушка списала на «грипп первокурсников», которым часто болеют в начале учебного года, попадая в новую обстановку.

Однако на второй день недомогание усилилось, и девушка потеряла сознание. Соседки вызвали врача, и после госпитализации у Кетии нашли менингококковую инфекцию, которая, в свою очередь, привела к сепсису.

Студентка рассказала, что, когда она попала в больницу, уровень кислорода в ее крови был на уровне одного процента, и кровь неправильно циркулировала по телу. «Ноги позеленели и опухли. Органы отказывали, и врачи сказали моей семье, что если я вообще проснусь, то, скорее всего, мозг погибнет», — отметила она. В больнице девушку ввели в кому, а когда она очнулась через два дня, то не могла видеть и говорить.

Из-за отсутствия притока крови пальцы на руках и ногах стали отмирать, и к январю ей ампутировали обе ноги ниже колена и пальцы рук. Девушка, которая вела активный образ жизни и мечтала стать моделью, плакала не переставая до своей выписки в феврале 2025 года. Позже в мае ей установили протезы ног — сейчас Мопонде заново учится ходить.

Ранее житель Великобритании Олубийи Джибову лишился ноги после того, как получил травму во время педикюра. 57-летний британец рассказал, что в преддверии отпуска в июле 2023 года решил привести ноги в порядок: сделал ванночку с гималайской солью и подстриг ногти.

    Все новости