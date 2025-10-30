Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:03, 30 октября 2025Мир

Трамп и Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине

Трамп: Тема Украины была очень остро поднята во время встречи с Си Цзиньпином
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Тема конфликта на Украине была «очень остро» поднята во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом после переговоров с китайским лидером заявил президент США Дональд Трамп, сообщает The New York Times (NYT).

«Мы будем работать вместе, чтобы посмотреть, сможем ли мы что-то сделать», — сказал он.

По словам главы Белого дома, лидеры двух государств «долго обсуждали» вопрос украинского урегулирования.

Ранее Трамп заявил, что совершит официальный визит в Китай в апреле. Он отметил, что после этого Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты Америки.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки «Кинжалов» и «Калибров» ударили по энергетике Украины. Взрывы гремели по всей стране, в Киеве пропало электричество

    Раскрыта главная версия пропажи Усольцевых в российской тайге

    Американские ученые прокомментировали распоряжение Трампа провести ядерные испытания

    Раскрыт секретный смартфон Samsung

    ВСУ оставили в приграничье предмет с устрашающей надписью о россиянах

    Миллионер лишился состояния из-за 24-летней любовницы и расправился с ней

    Популярная рэперша повторила оголяющий тело образ Тины Тернер

    Трамп раскрыл тему переговоров с Россией

    Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву беспилотников

    Китай утвердил запуск корабля Shenzhou-21 к станции Tiangong

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости