Трамп и Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине

Трамп: Тема Украины была очень остро поднята во время встречи с Си Цзиньпином

Тема конфликта на Украине была «очень остро» поднята во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом после переговоров с китайским лидером заявил президент США Дональд Трамп, сообщает The New York Times (NYT).

«Мы будем работать вместе, чтобы посмотреть, сможем ли мы что-то сделать», — сказал он.

По словам главы Белого дома, лидеры двух государств «долго обсуждали» вопрос украинского урегулирования.

Ранее Трамп заявил, что совершит официальный визит в Китай в апреле. Он отметил, что после этого Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты Америки.