Мир
17:19, 30 октября 2025

В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина и Си Цзиньпина

Песков: В графике Путина пока нет разговора с председателем КНР Си Цзиньпином
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

В графике президента России Владимира Путина пока нет разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Он может быть весьма оперативно согласован при необходимости», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Последний телефонный разговор российского лидера с главой КНР состоялся 8 августа. В ходе беседы китайский лидер заверил, что его страна продолжит продвигать идею проведения переговоров по Украине. Он также подчеркнул, что для подобных сложных вопросов не существует простых решений.

Накануне Си Цзиньпин провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер назвал встречу замечательной и заявил, что ему удалось достичь с главой Китая множества договоренностей. По его словам, были достигнуты соглашения о поставках редкоземельных металлов, закупках Китаем американских энергоресурсов, помощи Пекина в борьбе с незаконными поставками наркотических веществ в США и развитии торговли сельскохозяйственной продукцией.

