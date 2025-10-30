Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:06, 30 октября 2025Мир

Трамп рассказал об итогах встречи с Си Цзиньпином

Трамп заявил о достижении множества договоренностей на встрече с Си Цзиньпином
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, рассказав о достижении множества договоренностей. Заявление американского лидера опубликовано в соцсети Truth Social.

«У меня состоялась действительно замечательная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Между нашими странами существует огромное уважение, и оно только усилится благодаря тому, что только что произошло. Мы достигли согласия по многим вопросам, а другие, в том числе очень важные, близки к решению», — написал Трамп.

По его словам, были достигнуты соглашения о поставках редкоземельных металлов, закупках Китаем американских энергоресурсов, помощи Пекина в борьбе с незаконными поставками наркотических веществ в США и развитии торговли сельскохозяйственной продукцией.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась 30 октября в южнокорейском городе Пусан. Американский лидер отметил, что переговоры прошли замечательно, и оценил их «на 12 из 10». Трамп также назвал Си Цзиньпина «великим лидером очень сильной страны».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал массированный ночной удар России

    Сильно хотевшая детей россиянка нашла необычное решение проблемы

    В России объяснили отсутствие спешки в организации встречи Путина и Трампа

    В регионе России запретили склонять беременных к аборту

    Совершен прорыв в борьбе с устойчивыми бактериями

    В России бывший борец с коррупцией получил срок за рекордную взятку

    Россияне ринулись скупать один товар

    Изменившим женам россиянам посоветовали ничего не раскрывать и идти в церковь

    Российские войска сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения

    Названы главные преимущества дачи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости