Путин поговорил с Си Цзиньпином

Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом сообщает Reuters.

В ходе беседы китайский лидер заверил, что его страна продолжит продвигать идею проведения переговоров по Украине. Он также подчеркнул, что для подобных сложных вопросов не существует простых решений.

Ранее стало известно, что Россия и Китай в августе проведут совместные военно-морские учения в районе Владивостока.

18 июля газета The Times сообщила, что Путин, Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут встретиться в Китае в начале сентября.