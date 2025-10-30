Интернет и СМИ
06:00, 30 октября 2025Интернет и СМИ

Варламов сравнил происходящее в крупном американском городе с мобилизацией на Украине

Варламов: Задержания мигрантов в Чикаго похожи на мобилизацию на Украине
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
СюжетВручение повесток на улице: главное

Фото: Jim Vondruska / Reuters

Известный российский тревел-блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) побывал в Чикаго и сравнил происходящие там задержания мигрантов с принудительной мобилизацией на Украине. Мнением он поделился в видео, доступном на YouTube.

По словам Варламова, в этом крупном американском городе проходят настоящие облавы и рейды на мигрантов. «Это очень похоже, многие сравнивают с тем, что происходит на Украине с ТЦК. Сотрудники военкоматов отлавливают [людей] на улицах, эта самая "бусификация", вы наверняка видели много разных видео, когда человек выходит на улицу, а его хватают и тащат в автобус», — сказал он.

Блогер добавил, что во время рейдов сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) приезжают в определенные места и нередко задерживают первых попавшихся граждан. В связи с этим нелегальные мигранты в Чикаго стараются реже выходить на улицу и в соцсетях обмениваются информацией о рейдах ICE.

«Вот как с ТЦК на Украине, когда люди делают карты в чатах, спрашивают, стоят ли у магазина вот такого, стоят ли там у школы, куда они приехали. Ровно так же здесь тоже обмениваются информацией», — указал Варламов.

Ранее блогер прокомментировал решение включить его в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Варламов оценил эту меру словами «ничего не поменялось» и назвал себя приличным человеком.

