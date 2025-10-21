Внесенный в реестр экстремистов российский блогер отказался считать себя террористом

Блогер Варламов о внесении в реестр террористов: Я пока еще приличный человек

Популярный российский тревел-блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов; внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) отказался считать себя террористом. Решение включить его в реестр Росфинмониторинга он оценил в своем Telegram-канале.

Варламов прокомментировал решение добавить его в перечень экстремистов словами «ничего не поменялось». «Я, к счастью, не террорист и даже не экстремист. Пока еще приличный человек», — заявил он.

Ранее Варламов ответил на решение российского суда, заочно приговорившего его к восьми годам колонии и обязавшего выплатить многомиллионный штраф. Блогер в шутку назвал себя матерым уголовником и добавил, что останется за границей на неопределенный срок.

В августе суд заочно признал Варламова виновным в уклонении от обязанностей иноагента, а также в распространении фейков о Вооруженных силах России. Блогера приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере почти 100 миллионов рублей.