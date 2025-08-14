Варламов прокомментировал заочный приговор суда и назвал себя матерым уголовником

Блогер Варламов назвал себя матерым уголовником, комментируя заочный приговор

Популярный блогер Илья Варламов (внесен Минюст РФ в реестр иноагентов) прокомментировал решение российского суда, заочно приговорившего его к восьми годам колонии и обязавшего выплатить многомиллионный штраф. В своем Telegram-канале он назвал себя уголовником.

«Друзья! Сегодня удивительный день! Я стал матерым уголовником», — написал блогер. Он добавил, что останется за границей на неопределенный срок.

Он также заявил, что не будет унывать «из-за таких пустяков», и выразил сожаление, что не смог лично присутствовать на оглашении приговора. «В светлое будущее смотрим с оптимизмом! Только вперед! Стоп, грусть!» — заключил Варламов.

Ранее в четверг, 14 августа, стало известно, что Варламова признали виновным в распространении фейков о Российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента. Его заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима и обязали выплатить штраф в 99,5 миллиона рублей. Уточнялось, что до этого Варламова дважды штрафовали за то, что он не выполнял обязанности иностранного агента. Блогера объявили в межгосударственный розыск.