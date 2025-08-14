Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:13, 14 августа 2025Интернет и СМИ

Варламов прокомментировал заочный приговор суда и назвал себя матерым уголовником

Блогер Варламов назвал себя матерым уголовником, комментируя заочный приговор
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: varlamov / YouTube (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Популярный блогер Илья Варламов (внесен Минюст РФ в реестр иноагентов) прокомментировал решение российского суда, заочно приговорившего его к восьми годам колонии и обязавшего выплатить многомиллионный штраф. В своем Telegram-канале он назвал себя уголовником.

«Друзья! Сегодня удивительный день! Я стал матерым уголовником», — написал блогер. Он добавил, что останется за границей на неопределенный срок.

Он также заявил, что не будет унывать «из-за таких пустяков», и выразил сожаление, что не смог лично присутствовать на оглашении приговора. «В светлое будущее смотрим с оптимизмом! Только вперед! Стоп, грусть!» — заключил Варламов.

Ранее в четверг, 14 августа, стало известно, что Варламова признали виновным в распространении фейков о Российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента. Его заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима и обязали выплатить штраф в 99,5 миллиона рублей. Уточнялось, что до этого Варламова дважды штрафовали за то, что он не выполнял обязанности иностранного агента. Блогера объявили в межгосударственный розыск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о готовности России к сделке по Украине

    По делу о пытках российских военнопленных вынесен приговор

    Уехавшие из России Гузеева и Кудрявцева сфотографировались и признались друг другу в любви

    Россияне изменили отношение к дачам

    Трамп высказался о совместной пресс-конференции с Путиным

    Посольство в Эстонии отреагировало на высылку российского дипломата

    В Таиланде поймали оружейного барона из России

    Российский спецборт приземлился на Аляске

    В Кремле оценили важность мнения Украины на переговорах Путина с Трампом

    Казахстан обошел Россию по ВВП на душу населения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости