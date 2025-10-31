Боец ВСУ назвал ухудшающейся для украинских войск ситуацию в Димитрове

Боец ВСУ Мучной: Ситуация в Димитрове под Красноармейском ухудшается для ВСУ

Ситуация в Димитрове (украинское название — Мирноград) под Красноармейском (украинское название — Покровск) ухудшается для украинских войск. Об этом рассказал боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

«На этом участке все очень напряженно, не хочу поднимать панику и тем более придумывать какую-то чепуху, что "все хорошо", — потому что не все относительно хорошо и скоро может стать еще хуже», — написал украинский военный.

По его словам, выход подразделений ВСУ из города может быть сложным, поскольку коридоры находятся под огневым контролем армии России.

Ранее пресс-служба 7-го корпуса десантно-штурмовых войск сообщила, что российские войска могут окружить Красноармейск, зайдя в Гришино с севера города.