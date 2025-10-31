Лукашенко обменял ядерное оружие

Лукашенко: Белоруссия обменяла свое ядерное оружие

Белоруссия обменяла свое ядерное оружие. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Мы наше ядерное оружие, чтобы вы знали, еще раз обменяли. Мы его вывезли в Россию и новейшее завезли. Его привели в порядок. Это дорогая вещь — обслуживать его. Россияне помогают», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, белорусские военные обучаются работе с этим видом оружия. Президент республики назвал ядерное оружие «страшной вещью».

Ранее Лукашенко сделал заявление о возможном участии Белоруссии в войне. Он отметил, что Минск не будет ввязываться в войну, если страну не потревожат.