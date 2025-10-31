Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:56, 31 октября 2025Бывший СССР

Лукашенко обменял ядерное оружие

Лукашенко: Белоруссия обменяла свое ядерное оружие
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Белоруссия обменяла свое ядерное оружие. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Мы наше ядерное оружие, чтобы вы знали, еще раз обменяли. Мы его вывезли в Россию и новейшее завезли. Его привели в порядок. Это дорогая вещь — обслуживать его. Россияне помогают», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, белорусские военные обучаются работе с этим видом оружия. Президент республики назвал ядерное оружие «страшной вещью».

Ранее Лукашенко сделал заявление о возможном участии Белоруссии в войне. Он отметил, что Минск не будет ввязываться в войну, если страну не потревожат.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один член СНГ задумался о выходе из содружества

    Арестович раскрыл впечатления от интервью с Собчак

    Названы перспективы для проживающей в Дубае блогера Лизы Миллер

    Германия «вслепую» закупит тысячи дронов

    Появились подробности о деле блогера Лизы Миллер

    Россиянам назвали три главных правила в питании для защиты сердца от инфаркта

    Короля пней нашли в России

    Шри-Ланка снова изменила правила въезда в страну

    Еще один маркетплейс в России поднимет комиссии для продавцов

    В одной стране людям предложили расслабиться за тысячу рублей в гробах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости