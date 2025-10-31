Забота о себе
19:33, 31 октября 2025Забота о себе

Невролог раскрыла признаки нервного истощения

Невролог Соколова: Скачки давления и тревожность говорят о нервном истощении
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Julian Stratenschulte / Globallookpress.com

Нервное истощение особенно часто встречается у людей в возрасте 25-45 лет в связи с большими нагрузками, рассказывает невролог Ольга Соколова. Признаки этого состояния она раскрыла в беседе с UfaTime.ru.

По словам врача, хронический стресс, недосып, дефицит витаминов и микроэлементов могут спровоцировать нервное истощение. Его симптомы — это раздражительность, тревожность, панические реакции, невозможность расслабиться, проблемы со сном, ощущение тумана в голове или кома в горле, забывчивость, скачки давления, головокружение, хронические боли, головные боли и желудочные спазмы. У женщин также могут появиться нарушения менструального цикла.

Чтобы справиться с нервным истощением, Соколова посоветовала сделать паузу и признать, что перегрузка — это не слабость, а важный сигнал организма. Людям, которые столкнулись с этой проблемой, она порекомендовала восстановить сон, питание и режим, а также при необходимости восполнить дефициты витаминов и микроэлементов.

Если симптомы нервного истощения сохраняются после принятых мер, необходимо пройти грамотную неврологическую диагностику, уточнила врач. «Нервная система не выдержала — это не приговор, это просьба организма дать себе передышку», — констатировала Соколова.

Ранее невролог Питер Рабинс предложил простой способ самодиагностики деменции. Он посоветовал ответить на десять вопросов о работе памяти, эмоциональном состоянии и принимаемых лекарствах.

