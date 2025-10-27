Подозревающим у себя деменцию людям подсказали простой метод самодиагностики

Невролог Рабинс посоветовал ответить на 10 вопросов при подозрении деменции

Невролог Питер Рабинс, изучающий болезнь Альцгеймера в Университете Джона Хопкинса, подсказал простой метод самодиагностики деменции. Совет эксперта опубликовало издание Daily Mail.

Подозревающим у себя деменцию людям Рабинс порекомендовал честно ответить на 10 вопросов. По его словам, для начала нужно подумать, возникали ли в последнее время трудности с тем, чтобы вспомнить имена близких людей. Также стоит обратить внимание на то, стало ли трудно выполнять простые действия, которые раньше давались легко, или организационные задачи, например устроить вечеринку или спланировать отпуск.

Еще один вопрос, по словам Рабинса, касается способности удерживать в голове сразу несколько мыслей. Чтобы ответить на него, нужно в начале теста выбрать любое число, затем ответить на несколько вопросов, после чего вспомнить загаданное число и отнять от него семь.

Далее при подозрении на деменцию эксперт рекомендовал изучить лекарства, которые принимает человек, так как некоторые из них, например препараты для регулирования сердечного ритма, влияют на когнитивные функции. Похожий эффект имеет алкоголь, заявил врач. По его словам, с возрастом организм хуже избавляется от спирта, поэтому могут возникать длительные периоды затуманенности рассудка, которые легко спутать с симптомами деменции.

Эксперт добавил, что последний блок вопросов касается характера и эмоционального состояния человека. Чтобы их оценить, он посоветовал спросить, стал ли человек более раздражительным, начал ли бояться вещей, которые раньше его не тревожили, потерял ли он интерес к ранее любимым занятиям.

По словам Рабинса, положительные ответы на эти три вопроса могут быть тревожными симптомами. Он также добавил, что длительная бессонница иногда появляется за несколько лет до явных симптомов деменции, поэтому на этот фактор тоже важно обратить внимание.

