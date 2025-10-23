Забота о себе
12:32, 23 октября 2025Забота о себе

Назван доступный продукт для снижения риска деменции

Гастроэнтеролог Сетхи: 30 грамм орехов в день снижают риск деменции
Екатерина Улитина

Фото: 8photo / Freepik

Ежедневное употребление орехов снижает риск деменции, заявил гастроэнтеролог Саурабх Сетхи. Его слова приводит Daily Mirror.

Сетхи назвал орехи источником целого комплекса полезных для мозга веществ: антиоксидантов, минералов, жирных кислот и клетчатки. Он уточнил, что эти компоненты уменьшают воспаление, помогают поддерживать нормальное артериальное давление и уровень холестерина. Все это в комплексе защищает мозг от преждевременного старения.

«У тех, кто ежедневно съедает 30 грамм несоленых орехов, риск деменции любого происхождения снижается на 17 процентов по сравнению с теми, кто не ест орехи каждый день», — заявил врач. При этом он подчеркнул, что этот простой продукт не является волшебным средством для профилактики когнитивных нарушений. Эффект будет только при сбалансированном рационе, состоящем в основном из полезных продуктов.

Ранее эндокринолог Максим Кузнецов назвал мифом утверждение, что правильно питаться — это дорого. По его словам, скумбрия и сельдь не уступают по полезным свойствам форели, а печень трески — икре.

