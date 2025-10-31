Россиянам посоветовали инвестировать в советские елочные игрушки

«Абзац»: Эксперты советуют вложиться в крупу, елочные игрушки и любимых женщин

Вложения в советские елочные игрушки являются одним из лучших видов нетрадиционных инвестиций, рассказал финансовый аналитик Александр Разуваев, подчеркнувший, что они дорожают на 10-15 процентов в год и «это достаточно большой рынок». Его советы приводит «Абзац».

Также специалист упомянул в этой связи инвестиционное вино, а также то, что «лучшая альтернативная инвестиция — это вложения в любимую женщину», которая «отдаст свою энергию, и вы добьетесь всего, чего хотите».

Другой собеседник издания, эксперт финансового рынка Андрей Бархота, отметил, что вкладываться «в сезоны неурожая или какого-то перманентного дефицита» стоит в крупу, а также, например, в технику, автомобили или даже, как выяснилось в 2023 году, в яйца, с которыми тогда возникли перебои. Вложения в золото, по его словам, не всегда имеют смысл из-за того, что рост цен на драгметалл может быть ниже уровня инфляции.

Инвестиции в большие партии золота могут привести к проблемам вроде требования дисконта в случае необходимости его продать, рассказал ранее руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, «с золотом нельзя проиграть», но и выиграть с ним «тоже весьма проблематично».