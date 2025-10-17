Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:07, 17 октября 2025Экономика

Золото назвали фетишем

В ВШЭ сравнили роль золота с прежней функцией ракушек каури
Дмитрий Воронин

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Инвестиции в большие партии золота могут привести к проблемам вроде требования дисконта в случае необходимости его продать — дефицита драгметалла нет, а то, что речь идет в данном случае о защитном активе, является результатом общественного договора времен позднего Средневековья и Нового времени, напомнил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Отметив, что до этого схожую функцию в мире выполняли раковины моллюска каури, специалист подчеркнул, что «в принципе, золото — это фетиш» (предмет, которому поклоняются как обладающему сверхъестественной силой — прим. «Ленты.ру»). «Золото было как стандарт во время Бреттон-Вудса, то есть деньги должны были быть обеспечены золотом. В общем, это нормально», — сказал он.

«С золотом нельзя проиграть. Но выиграть с золотом тоже весьма проблематично», — подытожил Остапкович рассуждения о перспективах вложений в драгметалл.

Стоимость золота растет в последнее время, стремительно обновляя исторические рекорды на фоне обострения риторики в рамках американо-китайской торговой войны. Во вторник, 14 октября, показатель впервые превысил отметку в 4100 долларов за тройскую унцию, в четверг поднялся выше 4250 долларов, а в пятницу приблизился к 4400 долларам, составляя, по данным Investing, на максимуме 4391,69 доллара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком очевиден риск атаки на борт номер один». В России задумались над вопросом, как Путин полетит в Венгрию

    Москвичам пообещали всплеск тепла

    Стало известно о планах российских военных применять рыболовный инвентарь против ВСУ

    Жесткое задержание заказчика двух российских пасторов попало на видео

    Власти Черногории решили бороться с «российским влиянием» с помощью виз

    В США назвали идеальным одно решение Путина

    Россиянин забил насмерть родную сестру и ее мужа молотком и скрылся

    Пригожин пожелал сомневающимся в победе Валерии на «Грэмми» кусать свои локти

    США заявили о резком падении экспорта российской нефти

    В США представили «дешевую» крылатую ракету «Рагнарек»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости