Россиянка отсудила сотни тысяч рублей за падение на тротуаре

Жительница Нижневартовска отсудила у УК 200 тысяч рублей за падение на тротуаре

Жительница Нижневартовска отсудила у коммунальщиков 200 тысяч рублей за падение на тротуаре. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Суды Югры».

Инцидент произошел в январе 2025 года: во время прогулки между многоквартирными домами № 4 и № 6 на улице Маршала Жукова женщина поскользнулась на неочищенном тротуаре и упала. Медики диагностировали у нее ушиб и частичное повреждение капсульно-связочного аппарата левого коленного сустава. Из-за полученных травм россиянка долгое время не могла работать и вести полноценный образ жизни.

Суд признал виновной в случившемся управляющую компанию, которая ненадлежащим образом убирала снег и наледь с тротуара, а также не обрабатывала его противогололедными материалами. В результате коммунальщиков обязали выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее жительница США отсудила 7,5 миллиона долларов за травмы от падения на тротуаре.