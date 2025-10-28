Экономика
00:06, 28 октября 2025Экономика

Женщина отсудила миллионы долларов за падение на тротуаре

Жительница Калифорнии отсудила $7,5 миллиона за травмы от падения на тротуаре
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В США женщина отсудила миллионы долларов за падение на тротуаре. Об этом сообщил журнал People.

Речь идет об учительнице по имени Джастин Гуррола из калифорнийского города Уиттиер, которая споткнулась о неровный из-за корней деревьев участок тротуара, и упала лицом об землю. Медики диагностировали пострадавшей переломы запястья, локтя и носа, а также травмы коленей, шеи и спины. Помимо этого, она получила легкую черепно-мозговую травму и регулярно беспокоящую ее хроническую боль.

После судебных разбирательств, продолжавшихся на протяжении нескольких недель, присяжные единогласно признали город Уиттиер полностью виновным в случившемся и обязали выплатить учительнице 7,5 миллиона долларов в качестве компенсации. Адвокат женщины заявил, что администрация в течение многих лет игнорировала жалобы жителей на поврежденные тротуары и недостаточно хорошо боролась с этой проблемой. «Общественная безопасность — это не только полиция и пожарные. Это и поддержание инфраструктуры, чтобы люди не получали травмы или не погибали из-за халатности. Ждать трагедии — недопустимо», — убежден юрист.

После окончания судебного процесса Гуррола отметила, что судилась с властями не ради компенсации. «Главное, чтобы никто другой не страдал так, как я», — заключила она.

Житель Режа Свердловской области отсудил у мэрии сотни тысяч рублей за ветку дерева, которая рухнула на его автомобиль.

