20:20, 22 октября 2025Экономика

Россиянин отсудил у мэрии сотни тысяч рублей за упавшее на авто дерево

Житель Режа отсудил у мэрии более 700 тысяч за упавшее на его машину дерево
Полина Кислицына (Редактор)
Архивное фото. Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Житель Режа Свердловской области отсудил у мэрии сотни тысяч рублей за дерево, упавшее на его авто. Внимание на ситуацию со ссылкой на материалы облсуда обратил aif.ru.

Летом прошлого года местный житель припарковал автомобиль Mitsubishi Pajero под тополем, а когда вернулся, обнаружил, что на машину рухнула тяжелая ветка. Эксперты оценили ущерб, нанесенный имуществу мужчины, в более чем 722 тысячи рублей. Чтобы взыскать ущерб, россиянин решил судиться с мэрией.

В связи с тем, что тополь, ставший виновником инцидента, рос на бесхозной территории, городской суд удовлетворил иск автовладельца к администрации лишь частично. Однако областной суд изменил данное решение и обязал чиновников выплатить мужчине всю требуемую им сумму, прибавив к этому 9500 рублей компенсации за расходы по экспертизе. Таким образом, общая сумма, которую жителю Режа удалось отсудить, составила более 731 тысячи рублей. В дальнейшем седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил решение в силе.

